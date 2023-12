Investimento complessivo di 23,5 milioni di euro

Sulla Gazzetta Ufficiale di oggi è stato pubblicato il bando di gara finalizzato ai lavori di realizzazione del nuovo svincolo di Castronovo di Sicilia sulla strada statale 189 Della Valle del Platani, per un investimento complessivo di 23,5 milioni di euro. Lo ha annunciato l’Anas.

Cosa prevede l’appalto

L’appalto prevede una durata per la realizzazione pari a 600 giorni, comprensivi di 60 giorni per andamento stagionale sfavorevole, a decorrere dalla data di consegna. Il finanziamento ha attinto in parte dal Fondo Infrastrutture 2017, in parte dal Fondo FOI e in parte da fondi Anas 2023.

L’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando un massimo di 30 punti alla componente prezzo e un massimo di 70 punti alla componente qualitativa.

Le offerte entro il 20 febbraio 2024

Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire entro le 12 del 20 febbraio 2024 sul portale acquisti di Anas (https://acquisti.stradeanas.it), dove è resa disponibile la documentazione di gara, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”.