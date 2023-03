La dottoressa G.N. di Agrigento era stata ammessa, senza borsa di studio, al corso di “Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche, Aziendali e Giuridiche – XXXVI Ciclo” in seguito d un ricorso al tribunale amministrativo però ottiene il sussidio. Dopo l’iscrizione, una delle concorrenti che aveva precedentemente ottenuto la borsa di studio ha deciso di rinunciarvi. La dottoressa G.N. ha quindi richiesto di ottenere la borsa di studio che si era resa disponibile ma l’Università degli Studi Kore di Enna aveva respinto la quella richiesta, sostenendo che non vi erano i presupposti per l’assegnazione a suo favore della borsa di studio.

Il ricorso al tar per lo scorrimento della graduatoria

La dottoressa agrigentina quindi, con il supporto degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha quindi presentato un ricorso al TAR Sicilia Catania per l’annullamento dei provvedimenti con cui le era stata negata l’assegnazione della borsa di studio. I legali hanno sostenuto davanti ai giudici amministrativi che non vi fosse alcun divieto o esclusione nello scorrimento della graduatoria per l’assegnazione della borsa di studio, qualora il precedente titolare avesse rinunciato. I due legali hanno anche evidenziato che le risorse destinate alle borse di studio dovevano essere utilizzate per lo stesso scopo, ovvero il finanziamento dei dottorati di ricerca, in caso di rinuncia o decadenza dei precedenti assegnatari.

La decisione dei giudici e la dottoressa ammessa

Il TAR Catania ha così accolto il ricorso della dottoressa, annullando i provvedimenti impugnati, sostenendo che non esiste alcuna norma che prevedesse il divieto di “scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia di uno dei beneficiari”. Inoltre, l’Università Kore non aveva specificato alcun elemento che avrebbe impedito l’assegnazione della borsa di studio alla dottoressa G.N. In conclusione, l’Università degli Studi Kore di Enna dovrà ora procedere all’assegnazione della borsa di studio alla dottoressa G.N., poiché non ci sono ostacoli all’erogazione della stessa.