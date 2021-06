Tentativo omicidio a Canicattì, arrestato anziano

04/06/2021

I poliziotti del commissariato di Canicattì, comune in provincia di Agrigento, hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia in carcere firmata dal gip agrigentino, Luigi La Lomia, 75 anni. L’anziano di Canicattì è accusato del tentativo di omicidio – avvenuto domenica mattina in una traversa di via Libia, sempre nel centro dell’Agrigentino – di un meccanico sessantenne che è ricoverato, in condizioni cliniche gravi, al Policlinico di Messina. La ricostruzione dell’accusa Meccanico e familiari hanno nominato quale loro difensore di fiducia l’avvocato Salvatore Amato. Il sessantenne sarebbe stato – stando all’accusa – prima ripetutamente colpito con un bastone e poi investito con un Fiat Doblò utilizzato come “ariete”. Il meccanico è grave al Policlinico di Messina Subito soccorso, l’uomo è stato portato all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta e poi trasferito al Policlinico di Messina da dove era stato spostato, salvo poi tornare nella città dello Stretto, a Taormina. Il tentativo di omicidio sarebbe avvenuto perché fra la vittima e l’indagato vi sarebbero stati ripetuti alterchi per una storia d’amore, da parte di familiari, non gradita.

