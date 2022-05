Scosse di intensità 3.6 e 3.8. Non si segnalano danni a cose o a persone

Due scosse di terremoto sono state registrate rispettivamente al largo di Lampedusa e delle isole Eolie.

La prima, in ordine cronologico, ha avuto una magnitudo di 3.6 della scala Richter. Si è verificata alle 12.40 nel tratto di mare compreso tra Lampedusa e Linosa ad una profondità di 10 chilometri. Il sisma è stato localizzato dall’Ingv di Roma.

La seconda scossa di terremoto è stata registrata alle 13.57 al largo delle Eolie ed ha avuto una magnitudo di 3.8.

Il sisma è stato rilevato dalla sala operativa dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania. L’evento è stato avvertito dalla popolazione di alcune isole dell’arcipelago. Non si registrano al momento segnalazioni di danni a cose o persone.

Il mese scorso la terra ha tremato nel Siracusano

A metà aprile, una forte scossa di terremoto è stata registrata in mare di fronte alla costa Siracusana. La scossa non è stata avvertita dalla popolazione secondo le autorità ma da Augusta a Catania c’è chi ha segnalato sui social di essersi svegliato e di aver avuto paura anche se il panico diffuso è stato evitato dall’ora tarda del sisma avvenuto in piena notte.

Il sisma di magnitudo 4.2 è avvenuto alle ore 3.34 nella zona di mare prospiciente la costa Siracusana, in una zona più vicina ad Augusta. Lo rende noto l’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, i cui rilevamenti collocano l’ipocentro a 33 km di profondità.

La scossa è stata avvertita, dunque, da una piccola parte della popolazione. Nessuna chiamata ai vigili del fuoco complice l’ora pienamente notturna ma il tam tam fra le persone c’è stato lo stesso e qualche segnalazione è giunta alle altre forze dell’ordine. Non si registrano danni a persone o cose.

Altro precedente in Sicilia

Un altro precedente rilevante di una scossa di terremoto in Sicilia risale circa a due mesi fa. Si trattò di un sisma di magnitudo 3.2 è venne registrato alle 14.51 del 18 marzo sull’Etna dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’ipocentro dell’evento era stato localizzato dall’Ingv-Oe di Catania a sette chilometri a nord-est di Ragalna, nella zona di monte Parmentelli, a una profondità di 9,7 chilometri. Non si hanno segnalazioni di danni a cose o persone.