magnitudo 3.2

Una forte scossa di terremoto è stata registrata in mare di fronte alla costa Siracusana. La scossa non è stata avvertita dalla popolazione secondo le autorità ma da Augusta a Catania c’è chi ha segnalato sui social di essersi svegliato e di aver avuto paura anche se il panico diffuso è stato evitato dall’ora tarda del sisma avvenuto in piena notte.

La scossa al largo di Siracusa

Il sisma di magnitudo 4.2 è avvenuto alle ore 3.34 nella zona di mare prospiciente la costa Siracusana, in una zona più vicina ad Augusta. Lo rende noto l’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, i cui rilevamenti collocano l’ipocentro a 33 km di profondità.

Avvertito ma senza danni

La scossa è stata avvertita, dunque, da una piccola parte della popolazione. Nessuna chiamata ai vigili del fuoco complice l’ora pienamente notturna ma il tam tam fra le persone c’è stato lo stesso e qualche segnalazione è giunta alle altre forze dell’ordine. Non si registrano danni a persone o cose.

L’ultimo precedente sisma in Sicilia

L’ultimo precedente rilevante di una scossa di terremoto in Sicilia risale circa ad un mese fa. Si trattò di un sisma di magnitudo 3.2 è venne registrato alle 14.51 del 18 marzo sull’Etna dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’ipocentro dell’evento era stato localizzato dall’Ingv-Oe di Catania a sette chilometri a nord-est di Ragalna, nella zona di monte Parmentelli, a una profondità di 9,7 chilometri. Non si hanno segnalazioni di danni a cose o persone.

A febbraio una scia sismica nel Siracusano

I precedenti specifici nell’area del siracusano risalgono, invece, a meno di due mesi fa, esattamente al 25 febbraio. Sono sette le scosse di terremoto che si sono registrate durante quella notte al largo delle coste del Siracusano. Il primo segnale è arrivato alle 23,54, il sisma di magnitudo 3.5 si è registrato a 14 km di profondità, a 55 km di distanza da Siracusa ma come indicato dai tecnici dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia si è avvertito anche nel Catanese, in particolare ad Acireale, fino alle coste della Calabria.

Le altre scosse, più o meno della stessa intensità ed in quella porzione di mare, si sono registrate fino all’1,18 di questa notte. Non ci sono stati danni alle persone o agli immobili.