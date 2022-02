sisma di magnitudo 3.8

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 si è registrata al largo delle coste del Siracusano. Il sisma è avvenuto alle 15,49 ad una profondità di 24 km ed a 50 km da Siracusa, come rilevato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Si è avvertito anche nel Catanese, in particolare nel capoluogo etneo ma anche in Calabria. Per il momento, non risultano danni ad edifici ed a persone.