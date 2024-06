La vittima aveva 76 anni

Brucia le sterpaglie ma qualcosa va storto e muore carbonizzato. Una normale operazione di routine si è trasformata in una tragedia nelle campagne di Canicattì, nell’Agrigentino.

È morto così, travolto dal fuoco, Ferdinando Bentivegna, un uomo di 76 anni, in contrada Giglio, una zona vicino al territorio di Grottarossa.

L’allarme dato da alcuni residenti

Le fiamme alte ed il fumo hanno messo in allerta alcuni residenti della zona che hanno dato l’allarme. L’incendio si è però diffuso nel giro di pochi minuti, spinto dal vento, e per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato il rogo: hanno poco dopo trovato il corpo dell’anziano ormai senza vita. Sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Pochi mesi fa un ferito grave a Naro

Pochi mesi fa un episodio simile si è verificato a Naro, sempre in provincia di Agrigento. In questo caso un uomo di cinquantasei anni è rimasto gravemente ustionato proprio mentre bruciava le sterpaglie. Anche lui è stato travolto da una fiammata: è rimasto gravemente ustionato. Avrebbe utilizzato della benzina per alimentare il fuoco. L’uomo venne poco dopo ricoverato d’urgenza all’ospedale San Giovanni Di Dio.

