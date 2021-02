vani i tentativi di soccorso, la vittima aveva 62 anni

Ennesima tragedia della strada in Sicilia

Un ciclista è morto lungo la statale 557 che collega Campobello di Licata e Ravanusa

L’uomo, 62 anni, ha perso la vita nell’impatto con un’auto

Tragedia nell’Agrigentino. Un ciclista è morto lungo la strada statale 557 “Di Campobello di Licata” dopo essere stato investito da un’auto. La circolazione è stata momentaneamente interrotta e le squadre di Anas stanno gestendo la viabilità, provvisoriamente deviata su strade secondarie.

Deceduto un ciclista di Ravanusa

La vittima è Giuseppe Bonaventura, 62 anni di Ravanusa. L’uomo è deceduto in seguito all’impatto con un’auto guidata da una donna.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Licata ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare.

Ieri un altro incidente mortale a Marsala

Non si tratta purtroppo dell’unico incidente mortale delle ultime ore sulle strade siciliane. Appena ieri si era registrata un’altra vittima a Marsala.

A perdere la vita Nicola Titone, di appena 46 anni. Lo scontro tra la moto e un furgone è avvenuto in zona Ventrischi.

La moto che guidava Titone si è scontrata con un furgone di una ditta di spedizioni nell’incrocio tra via Ventrischi e Sant’Anna. L’uomo ha sbattuto violentemente la faccia, e le sue condizioni sono apparse subito gravi.

Sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale di Marsala.

La scena descritta da alcuni testimoni è stata davvero terribile. Il motociclista è apparso subito in gravi condizioni e trasferito al pronto soccorso di Marsala. Ma per lui non c’è stato nulla da fare. Tantissimi gli amici addolorati che si sono stretti attorno alla famiglia.

Qualche giorno fa una vittima di 16 anni a Palermo

Il 7 febbraio scorso, nei pressi del centro commerciale Forum di Palermo, un’altra tragedia della strada costata la vita ad una ragazza di 16 anni. Andrea Romanasu, residente ad Altavilla Milicia, è morta in un incidente stradale.

La ragazza viaggiava su una Fiat Cinquecento blu metallizzata, guidata da un altro giovane. L’auto ha urtato più volte il guardrail e Romanasu è stata sbalzata fuori dall’abitacolo finendo sull’asfalto.

Sul luogo dell’incidente è arrivata l’ambulanza del 118 ma non c’è stato nulla da fare perché la 16enne era già morta. I rilievi sono stati condotti dalla sezione infortunistica della polizia municipale. Sono intervenuti i carabinieri.