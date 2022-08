Lungo la provinciale che collega Cammarata a Santo Stefano Quisquina

Un sessantenne ha perso la vita a causa di un incidente stradale registratosi lungo la provinciale che collega Cammarata a Santo Stefano Quisquina nell’Agrigentino. Forse per un guasto meccanico, l’autista ha perso il controllo del mezzo pesante che, ribaltandosi, è finito nella sottostante scarpata.

Non riuscendo più a controllare il camion, il conducente ha aperto lo sportello e s’è gettato fuori dalla cabina, ma ha battuto la testa sull’asfalto ed è morto sul colpo. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco di Agrigento e i carabinieri di Cammarata. Inutile l’intervento dell’ambulanza del 118.

Incidente mortale nel Siracusano

Un incidente mortale si è verificato domenica pomeriggio ad Avola, nel Siracusano. A perdere la vita è stato un sessantenne, Salvo Bonaccorsi, residente a Cassibile, frazione a sud di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era in sella ad uno scooter insieme al figlio, un calciatore, quando hanno avuto uno scontro con una macchina. Sono stati sbalzati dalla sella dopo l’impatto ma per il padre non c’è stato nulla da fare.

La Procura ha aperto una inchiesta per omicidio stradale e sono stati posti sotto sequestro i due mezzi coinvolti nello scontro. Sono stati già sentiti i due testimoni, il conducente della macchina ed il figlio della vittima, sotto shock per la tragica scomparsa del padre, a cui era legatissimo.

Non sono ancora chiare le ragioni dell’incidente, forse la distrazione di uno dei conducenti è stata determinante ma se ne saprà di più non appena gli agenti della Polizia municipale di Avola completeranno gli accertamenti. Le telecamere di sicurezza potrebbe spiegare quanto accaduto ma cambierà poco per la famiglia di Salvo Bonaccorsi, in attesa dell’ultimo saluto.

Sangue sulle strade siciliane

Il giorno prima, un altro incidente mortale in Sicilia. Un giovane di 33 anni a bordo di una moto Roberto Sgroi, 33 anni, è caduto in via Francesco Cangialosi, a Carini, nel Palermitano. Nella caduta, nonostante Sgroi indossasse il casco, si è provocato un gravissimo trauma cranico che non gli ha lasciato scampo.

Incidente mortale sulla Palermo Agrigento

ncidente mortale sulla statale Palermo-Agrigento all’altezza di Villafrati. Nello scontro tra un’Audi e una moto Honda è morto Rosario Pagano, di 65 anni, di Ventimiglia di Sicilia. Il motociclista è stato sbalzato dalla sella.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte. I rilievi sono condotti dalla compagnia di Misilmeri. I mezzi sono stati sequestrati.

Rosario Pagano è un poliziotto in pensione. La notizia della morte ha scosso il comune di Ventimiglia di Sicilia dove l’agente in pensione era parecchio conosciuto e stimato.

“La comunità ha appreso con sgomento il tragico incidente che ci ha portato via Rosario Pagano. Ci stringiamo ai familiari in questo momento di dolore”, ha scritto su Facebook Antonio Rini, sindaco di Ventimiglia, nonché consigliere comunale a Palermo.