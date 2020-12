I rilievi della polizia stradale

Tragico incidente sulla statale 115. Una donna di 59 anni di Licata, Maria Assunta Candiano, ha perso la vita a causa di un incidente stradale frontale che si è verificato all’altezza del chilometro 208. Poco prima di Palma di Montechiaro andando da Agrigento verso Licata.

A scontrarsi, per cause ancora in corso d’accertamento da parte della polizia Stradale sono state una Volkswagen Golf nera e un furgone. La vittima si trovava alla guida dell’auto: la donna cinquantanovenne di Licata.

Quattro invece le persone rimaste ferite che sono state trasportate all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. Nessuno di loro – stando a quanto emerge in questi momenti – dovrebbe essere in pericolo di vita.

La vittima era in macchina con la figlia che risulta essere fra i feriti. In ospedale sono finiti anche i due uomini che si trovavano sul furgone. E poi c’è una quarta persona – un uomo – che è rimasto contuso perché, mentre era alla guida della sua Lancia Lybra, accorgendosi dell’incidente stradale frontale fra furgone e Golf, ha sterzato bruscamente per evitare l’impatto con il furgone che lo precedeva ed è uscito fuori strada.

Sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e quelli del distaccamento di Licata e le squadre Anas.

Il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, ad Agrigento.