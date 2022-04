Sorpreso un 36enne sulla sp 34 Bivona-Ribera

I carabinieri della stazione di Bivona, nell’Agrigentino, hanno arrestato questa mattina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un uomo di 36 anni, bivonese, sorpreso mentre trasportava 100 grammi di marijuana a bordo della sua autovettura.

I militari dell’Arma, durante un servizio dinamico di controllo del territorio lungo la sp 34 Bivona-Ribera finalizzato, tra l’altro, anche alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno intimato l’alt al ragazzo, il quale si è mostrato sin da subito molto nervoso e agitato.

Gli operanti, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno proceduto a perquisire l’autovettura rinvenendo un sacchetto in plastica, contenente 106 grammi di marijuana, abilmente nascosto sotto il sedile anteriore lato guida. A quel punto la perquisizione è stata estesa anche presso il domicilio del giovane, dove sono stati trovati altri 82 grammi di marijuana, tre bilancini di precisione e svariato materiale destinato al successivo confezionamento dello stupefacente.

L’arresto del giovane, rimesso immediatamente in libertà, è stato convalidato dal gip del Tribunale di Sciacca.

A Castelvetrano, carabinieri scovano droga nella cassetta di scarico

La droga l’aveva nascosta nella cassetta di scarico del bagno convinto di poter eludere eventuali controlli. Ed invece l’astuta manovra non è riuscita ad uomo di 49 anni di Castelvetrano che è stato arrestato dai carabinieri qualche giorno fa. Nonostante la “geniale” trovata i militari dell’arma durante la perquisizione sono stati in grado di trovare anche questo nascondiglio.

L’arresto operato dai carabinieri della locale compagnia, con il supporto dei colleghi della compagnia di intervento operativo del XII reggimento, è maturato nell’ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato alla repressione e contrasto alla criminalità predatoria. Nel corso dell’attività sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza in merito all’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nei confronti di un 49enne di Castelvetrano.

In considerazione di quanto emerso durante l’attività investigativa, i carabinieri hanno arrestato l’uomo a cui sono stati dati i domiciliari da scontare nella propria abitazione in attesa di udienza di convalida, così come disposto dal sostituto procuratore della Procura della Repubblica del tribunale di Marsala. Sulla base degli attuali esiti investigativi, dopo la convalida, il giudice per le indagini preliminari ha applicato le misure cautelari dell’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria per quattro volte a settimana. Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori elementi investigativi.