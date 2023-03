Uccise barbaramente i genitori a colpi di mannaia. Un delitto che fece scalpore per ferocia e crudeltà. Ma il giovane figlio della coppia ha una attenuante: agiva in preda ad un raptus dovuto alla cocaina

Secondo lo psichiatra Lorenzo Messina, Salvatore Sedita il 34enne di Racalmuto che lo scorso 13 dicembre ha massacrato i genitori Salvatore Sedita e Rosa Sardo, uccidendoli nella loro abitazione con 47 colpi di mannaia, agiva in preda alla droga e per questo vedeva spiriti e uomini mascherati.

Capace di intendere e di volere

Dunque, per il medico, incaricato dal giudice di eseguire una perizia è sano di mente e può essere processato. “E’ capace di intendere e volere ma ha agito sotto la spinta disinibente e aggressiva della cocaina”.

Gli esiti della perizia, commissionata dal gip Francesco Provenzano con un incidente probatorio, sono stati consegnati alle parti e, di fatto, escludono un vizio di mente per l’indagato.

Gli accertamenti sono stati sollecitati dal procuratore reggente Salvatore Vella e dal pubblico ministero Gloria Andreoli per fare luce sulla capacità di intendere e volere e sull’effettiva portata dei problemi mentali dell’indagato che erano noti a tutti ma sui quali, anche secondo quanto sostenuto dallo stesso gip, non sarebbe stato fatto abbastanza.

Il racconto dell’errore

È un racconto dell’orrore quello fatto da Salvatore Sedita, che, dopo essere stato sottoposto a delle terapie nel reparto di psichiatria, aveva reso una piena confessione davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano.

“Ho colpito prima mia madre con la mannaia conservata in una borsa frigo in camera da letto. Gliel’ho conficcata nel collo ma è rimasta viva. Ho continuato anche quando ho capito che erano morti dando dei colpi secchi alle mani”.

Lo stesso gip, dopo l’interrogatorio, ha disposto il suo ricovero nella sezione psichiatrica del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.

La delirante ricostruzione

Sedita, in un primo momento, aveva fatto una ricostruzione delirante dicendo di avere visto i demoni e che l’autore dell’omicidio era “un uomo con la maschera e i tatuaggi che ha bussato a casa”. Una versione sconnessa che ha pure ribadito nel colloquio con lo psichiatra.

All’origine delle violenze e del successivo massacro, secondo quanto lui stesso ha detto al gip, ci sarebbero i contrasti con i genitori che, a suo dire, non l’avrebbero accettato e avrebbero persino minacciato di buttarlo fuori di casa. “Il fatto reato – scrive lo psichiatra nella perizia – non è diretta espressione di una infermità mentale ma è avvenuto sotto l’effetto della cocaina per cui Sedita va considerato capace di intendere e volere”.