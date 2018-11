Il siciliano Tommaso Sciara è stato eletto vicepresidente nazionale di Ance Giovani con delega alle Relazioni industriali, dall’assemblea nazionale che ha rinnovato i vertici del gruppo all’interno dell’Associazione dei costruttori edili. È uno dei sette vice che fanno parte della squadra del nuovo presidente nazionale dei Giovani costruttori, Regina De Albertis.

Tommaso Sciara, 35 anni, di Agrigento, imprenditore di terza generazione, attivo nell’azienda di famiglia dal 2002, dove ricopre ruoli di management e sviluppo, è laureato in Economia aziendale e bancaria alla Luiss di Roma e nel 2011 ha conseguito un master in Internazionalizzazione.

Presidente dal 2012 del gruppo Ance Giovani di Agrigento, presidente dal 2016 dell’ente bilaterale Esiea Cpt Agrigento e dal 2014 componente del comitato di gestione della Cassa edile di Agrigento, Tommaso Sciara è stato vicepresidente vicario di Ance Sicilia Giovani dal 2013 al 2016.

“Il mio impegno – dice Tommaso Sciara – è anzitutto supportare la neo Presidente nazionale Regina De Albertis nel realizzare il programma di lavoro individuato. L’obiettivo è quello di contribuire ad avviare verso un futuro più promettente il settore dell’edilizia, che può uscire dalla crisi e diventare il motore trainante dell’intera economia, soprattutto in Sicilia dove in passato è sempre stato la spina dorsale della crescita regionale. Tante sono le cose da fare per recuperare e garantire migliori condizioni di lavoro, per le imprese ed i lavoratori, ed è da qui che inizieremo il nostro mandato cercando di far bene”.