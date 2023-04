Il piano della prefettura

Varato dalla prefettura di Agrigento un piano di trasferimenti dall’hotspot di Lampedusa, dove attualmente si trovano oltre 2.100 ospiti a fronte di una capienza massima di poco meno di 400 persone. Lasceranno la struttura 1.382 migranti. Già ieri l’hotspot è stato alleggerito di 850 persone, con traghetti, pattugliatori e aerei.

Il piano per svuotare l’hotspot

Oggi sono previsti due voli militari per trasferire due blocchi di 90 migranti con destinazione Bologna e Pisa. Invece, a bordo del traghetto Galaxy andranno via in 170 diretti nei Cas di Abruzzo, Marche, Liguria. Cinquanta minori non accompagnati saranno trasferite in strutture di Taranto e Brindisi. Il pattugliatore Cinus della Guardia di finanza, invece, sta portando 90 migranti a Pozzallo. Mentre, con il traghetto di linea della sera, Pietro Novelli, sono stati trasferiti a Porto Empedocle altri 360 profughi che saranno smistati tra Lombardia, Piemonte e Toscana. In programma anche l’intervento della nave Vega della Guardia costiera per accompagnare 500 migranti a Reggio Calabria.

Continuano gli sbarchi

Altri 92 migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo che i due diversi barchini sui quali viaggiavano sono stati soccorsi dalla motovedetta Pv8 Greco della Guardia di finanza e Cp327 della Guardia costiera. Sul primo viaggiavano 35 persone (10 donne e 2 minori) originarie di Camerun, Congo, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea e Mali che sono partite alle 22 di ieri da Sfax. Sul secondo c’erano 57 eritrei ed egiziani, fra cui 3 donne, che hanno riferito d’essere partiti da Sabratah in Libia. Di questi, un uomo è stato portato al Poliambulatorio perché aveva bisogno di cure mediche.

In 48 bloccati dalla finanza

I finanzieri dell’isola hanno bloccato 48 migranti sulla spiaggia di Cala Croce. E’ stato trovato anche il barchino di 7 metri usato per la traversata. Il mezzo sarebbe salpato da Sfax, in Tunisia. Ai soccorritori hanno dichiarato di provenire da Burkina Faso, Costa d’Avorio, Guinea e Sud Sudan e avere pagato 2.500 euro per la traversata

