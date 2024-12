Nuove destinazioni si aggiungono al network del Regionale in Sicilia. Arrivare in treno Regionale alla stazione di Agrigento Centrale e raggiungere le splendide spiagge di San Leone o la sua passeggiata lungomare ricca di ristoranti e locali di ogni genere diventa comodo e veloce grazie al nuovo servizio combinato treno+bus.

Nato dalla sinergia fra Regionale – nuovo brand di Trenitalia (Gruppo FS) – e TUA (Trasporti Urbani Agrigento srl), di concerto con la Regione Siciliana committente del servizio ferroviario e il Comune di Agrigento, il nuovo collegamento è attivo a partire dal 23 dicembre.

Un ulteriore tassello della consolidata collaborazione fra Regionale e TUA dopo l’attivazione dei servizi treno+bus per Agrigento Valle dei Templi e Agrigento Scuole, che si inserisce nelle azioni a supporto di Agrigento Capitale della Cultura 2025.

I collegamenti

Sono 79 i collegamenti previsti nei giorni feriali e 48 quelli nei giorni festivi. Con il servizio bus sarà possibile raggiungere la spiaggia di San Leone dalla stazione di Agrigento Centrale in circa 30 minuti. Il biglietto combinato treno+bus sarà acquistabile su tutti i canali Trenitalia inserendo come destinazione di partenza o arrivo “SAN LEONE AGRIGENTO SPIAGGIA”.

Il prezzo del biglietto per raggiungere in bus la spiaggia di San Leone è di 1,20 euro da sommare a quello della tratta ferroviaria prescelta in unica semplice soluzione d’acquisto.

Aricò: “Segnale importante”

«Un altro importante risultato raggiunto grazie all’impegno congiunto di Regione e Trenitalia per rendere la città di Agrigento, Capitale italiana della cultura 2025, sempre più connessa con il resto dell’Isola e d’Italia». Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, commentando la nuova destinazione del network del Regionale in Sicilia con il servizio treno e bus per “San Leone Spiaggia”.

«Con il nuovo collegamento attivo già da oggi – prosegue Aricò -, è possibile raggiungere più facilmente le splendide spiagge e il bellissimo lungomare dell’Agrigentino. Un’opportunità strategica per valorizzare i flussi di visitatori che arriveranno il prossimo anno e che si va ad aggiungere ai servizi già attivi per le fermate “Valle dei Templi” e “Scuole”. Un lavoro sinergico che sta dando i suoi frutti, anche nell’ottica di costruire una mobilità moderna e più sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico».