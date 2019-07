parla giusi savarino, presidente della Iv commissione dell'ars

“Facciamo eco, ancora una volta, al grido di aiuto dei Sindaci rappresentanti delle comunità interessate dai lavori sulle ss. 640 e 189”.

Lo dice Giusi Savarino, presidente della IV commissione legislativa dell’Ars, ambiente, territorio e mobilità.

Prosegue Savarino: “Oltre ad aver effettuato da Ottobre ad oggi, almeno un paio di ispezioni sui cantieri, invito con cadenza quasi bimestrale in Commissione i Vertici di Anas, Cmc, i Sindaci e le imprese creditrici per trovare una soluzione alla annosa e incresciosa questione della Agrigento/ Palermo.

Chi ha responsabilità, anche solo “in vigilando” come l’Anas, deve assumersi le proprie responsabilità e garantire sia il prosieguo dei lavori sia un controllo serrato nei confronti della CmC, che non può più continuare a prendere in giro i Siciliani”.

“Lo ribadisco – conclude Savarino – anche oggi appellandomi direttamente all’ing. Simonini, amministratore delegato e direttore generale di Anas, che in queste ore sta incontrando il Presidente Musumeci. Il governo Musumeci, se autorizzato, è disposto ad anticipare i crediti in favore delle nostre aziende siciliane ma l’Anas deve garantire lo sblocco dei cantieri e la realizzazione delle opere!”