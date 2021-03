Vinti ad Agrigento quasi 100mila euro

La schedina ha centrato un 5

Festa al bar tabacchi di via Mazzini

Il SuperEnalotto fa tappa in Sicilia: nel concorso di giovedì 18 marzo, infatti, un giocatore ha centrato un “5” del valore di 97.759,09 euro.

La giocata in un bar del centro

La giocata vincente, riporta agipronews, è stata registrata presso il bar tabacchi di via Mazzini 213/215 ad Agrigento. Il Jackpot, nel frattempo, continua a salire tanto da raggiungere i 124,3 milioni di euro che saranno in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Sicilia il “6” non si presenta da aprile 2018, con i 130 milioni vinti a Caltanissetta.

A gennaio le vincite della Lotteria Italia

La Sicilia era stata baciata dalla fortuna anche in occasione dell’ultima lotteria Italia. Il secondo premio proprio della Lotteria Italia da 2.000.000 euro, infatti, era andato al tagliando G 162904 venduto a Prizzi, in provincia di Palermo. Il terzo premio da 1 milione di euro era stato vinto dal biglietto A 066635 venduto a San Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma. Il quarto premio da 500 mila euro va al tagliando D 114310 venduto ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino, e il quinto e ultimo premio di prima categoria da 250.000 euro va al tagliando A 211417 venduto a Cavarzere, in provincia di Venezia. Il biglietti vincente recante, quindi, il primo premio da 5 milioni di euro era andato a Pesaro.

A dicembre il vinci Casa

In precedenza, a dicembre, era stata la lotteria gratta e vinci ‘Vinci Casa’ a sbarcare ancora in Sicilia. Con 2 euro giocati in una ricevitoria a Modica (Rg) un fortunato in quella occasione ha vinto un premio per un valore complessivo di un milione di euro acquistando due schedine del gioco “VinciCasa”, che ogni giorno mette in palio una casa e denaro in contante.

Il primo premio del concorso è andato a un frequentatore del bar ricevitoria di via Sacro Cuore, nel quartiere Sorda: ha indovinato 5 numeri su 40 vincendo una “casa + 200.000€ subito”.