Ai domiciliari

La Polizia del Commissariato di Acireale (CT) ha arrestato due fratelli minorenni, di 16 e 17 anni, colti nella flagranza del reato di detenzione ai fini dello spaccio di circa 47 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

La droga in garage e i soldi a casa

I due si trovavano nei pressi di un garage dove si recavano per brevi istanti per poi uscire nuovamente. I due fratelli sono stati sorpresi all’interno del box dalla polizia che ha trovato 35 grammi di droga in un barattolo più altri 11 dosi in bustine di plastica pronte alla vendita. Nel locale c’erano anche bilance elettroniche di precisione e numerose bustine. Nella casa dei giovani c’erano anche 6500 euro della cui provenienza gli stessi non sapevano dare alcuna indicazione.

Soldi e droga sono stati sequestrati e i due minori sono stati arrestati per il reato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Sono stati portati in una casa di accoglienza di Catania in attesa del giudizio di convalida così come stabilito dal pm di turno presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania. Al termine dell’udienza sono stati collocati in regime di permanenza domiciliare in attesa della definizione del procedimento penale iscritto a loro carico.

Denunciato un uomo per resistenza agli agenti

È stato denunciato un uomo per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, è stato fermato alla guida di un auto non revisionata e non coperta da assicurazione. Al fine di evitare le contestazioni previste dal codice della strada, ha offeso gli agenti e poi, seppure affetto da diabete si è bevuto 2 succhi di frutta in modo da far salire la glicemia e, a seguire, richiedere l’intervento dell’ambulanza per farsi accompagnare in ospedale. Pertanto, l’uomo è stato indagato in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e, una volta dimesso dall’ospedale, gli sono state contestate svariate sanzioni amministrative e sequestrato il veicolo.