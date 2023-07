Aveva messo insieme un ingente patrimonio ma sarebbe frutto di attività illecite come droga e soprattutto usura e non della sua attività imprenditoriale agricola. La Dia ha eseguito ad un provvedimento di sequestro, del valore stimato di circa 6 milioni di euro, che ha riguardato 120 beni immobili, di cui 9 fabbricati e 111 terreni per un’estensione complessiva di circa 75 ettari, un’autovettura e svariati rapporti finanziari.

L’imprenditore

Il sequestro è scattato nei confronti di un imprenditore agricolo originario della provincia di Messina ma residente ad Enna, condannato per usura e associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ritenuto “stabilmente inserito nel circuito della criminalità locale” ed in “costante contatto anche con esponenti di qualificato spessore mafioso”. All’esecuzione del provvedimento, emesso dal Tribunale di Caltanissetta – Sezione Misure di Prevenzione, su proposta della Procura della Repubblica nissena, ha collaborato il commissariato di Leonforte.

L’ultimo precedente sequestro in Sicilia

Risale ad una decina di giorni fa l’ultimo precedente di questo tipo riguardante un sequestro beni noto avvenuto in Sicilia. In quel caso i carabinieri del nucleo investigativo di Palermo, hanno eseguito un provvedimento di sequestro beni per un milione di euro emesso dalla sezione di prevenzione del tribunale di Palermo nei confronti di Tommaso Di Giovanni.

Chi è il destinatario del provvedimento

Di Giovanni, detenuto, è stato raggiunto dall’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Palermo, a marzo del 2019, nell’ambito dell’operazione denominata “Atena”, con l’accusa di aver diretto, insieme ai fratelli, il “mandamento mafioso di Porta Nuova”, venendo condannato in via definitiva ad anni 15 e mesi 6 di reclusione.

In passato è stato arrestato anche nell’ambito delle operazioni di servizio denominate “Perseo” e “Pedro”.

Che cosa è stato posto sotto sequestro

Sono stati sequestrati beni aziendali dell’impresa individuale “Di Giovanni Tommaso”, con sede in Palermo, con attività commercio al minuto di carni.

Impresa individuale ed intero complesso dei beni aziendali dell’impresa individuale “Macelleria Billa Simona”, con sede a Palermo, con attività commercio al minuto di carni.

Un fabbricato composto da 10 vani su tre elevazioni a Palermo; due appartamenti siti in Palermo e due locali per uso commerciale siti in Palermo.

