L’uomo lo ha anche minacciato davanti alla polizia

Vede in tarda serata per strada il sindaco, prima lo insulta, poi lo aggredisce fisicamente. E’ accaduto a Caltanissetta dove il primo cittadino, Roberto Gambino, è stato costretto a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. L’aggressore è stato individuato e arrestato. L’uomo di 51 anni, con precedenti penali, si è giustificato sostenendo che il sindaco fosse responsabile di alcuni suoi disagi e non avesse mai mosso un dito.

Il fatto

Ieri sera intorno alle 21.40 mentre il sindaco Roberto Gambino, in compagnia di due persone, percorreva a piedi il viale della Regione, veniva raggiunto da un uomo, G.R. di 51 anni, residente a Caltanissetta, pregiudicato, il quale aggrediva prima verbalmente e poi fisicamente il primo cittadino. L’esponente istituzionale veniva rimproverato di non aver provveduto a risolvere i problemi legati alle condizioni abitative dello stesso aggressore.

L’intervento della polizia

Le volanti della polizia di Stato, presenti poco distanti da dove è accaduto il fatto, giungevano sul posto e individuato l’aggressore lo bloccavano. Il 51enne anche in presenza degli agenti continuava a inveire contro Gambino con gravi minacce. “Si mostrava irrispettoso delle funzioni pubbliche – sostengono dal commissariato di Caltanissetta – mantenendo un atteggiamento di sfida seppure solo verbale”. Il sindaco non riportava lesioni apparenti e si è rifiutato di farsi refertare.

Le manette

L’aggressore veniva arrestato con le accuse di violenza e minacce a pubblico ufficiale. G.R. non è nuovo a simili comportamenti essendosi nel recente passato evidenziato per episodi simili e aggressivi verso forze dell’ordine e amministratori pubblici. Sul posto la Digos che procederà a ulteriori adempimenti investigativi.