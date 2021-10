La nota dell'ANAS

È stato riaperto al traffico lo svincolo di Caltanissetta sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”, in seguito alla chiusura dovuta alle operazioni di demolizione del viadotto Salso, le cui ultime dieci campate erano state fatte brillare martedì scorso.

Un giorno e mezzo di anticipo

Lo svincolo era stato chiuso poiché le rampe sarebbero state colpite, come poi avvenuto, dai numerosi detriti. La frantumazione e rimozione dei detriti erano programmate fino alle ore 24 di sabato 23 ottobre.

“Grazie all’esecuzione degli interventi in più turni, è stato possibile riaprire lo svincolo con oltre un giorno e mezzo di anticipo rispetto alle previsioni”, scrive l’Anas.

A novembre ultima fase dei lavori

“Nel mese di novembre sarà attuata l’ultima fase che prevede la demolizione delle pile del viadotto” sulla SS 640 “Strada degli Scrittori” “Salso”, all’innesto tra la Strada statale 640 e lo svincolo di Caltanissetta dell’A19 Palermo-Catania.

Il video della demolizione

L’intervento di Cancelleri

“Contiamo di demolire entro fine anno anche il vecchio Viadotto San Giuliano. Dopo tante controversie e problematiche che hanno rallentato e bloccato i lavori su questa strada, con tanti sforzi, ricominciamo a vedere il completamento di importanti fasi dei lavori. I cantieri su questa infrastruttura procedono ed io, come promesso sarò presente ad ogni avanzamento per garantire l’esecuzione degli stessi e raccontare al territorio che quest’opera sarà presto consegnata” ha dichiarato pochi giorni fa il Sottosegretario Giancarlo Cancelleri.

“L’obiettivo continua ad essere quello di non fermare più i lavori fino a consegnare l’opera completa” ribadisce soddisfatto Cancelleri. “Il centro Sicilia e Caltanissetta hanno bisogno di riscatto, ed io accompagnerò il mio territorio, con determinazione, verso questo traguardo – ha concluso il Sottosegretario M5S – per questo non permetterò più decelerazioni. I disagi dei numerosi cantieri di oggi sono la garanzia di infrastrutture sicure e moderne domani”.

“L’obiettivo – ha detto – continua ad essere quello di consegnare l’opera completa entro la fine del 2022. Al più presto voglio vedere tutta la SS640 finita e aperta ai cittadini”.