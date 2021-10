I lavori sulla 640 inizieranno martedì 19 ottobre, dureranno una settimana

Dopo demolizione delle prime 36 campate si procederà con le ultime dieci

I lavori lungo la statale 640 inizieranno martedì 19 ottobre, cambia la viabilità

Ieri riunione in prefettura a Caltanissetta per concordare la regolazione della circolazione

A novembre scatterà l’ultima fase della demolizione

Si avvicina la demolizione delle ultime dieci campate della struttura. Martedì 19 ottobre, infatti, scatterà la seconda fase della demolizione con esplosivo della carreggiata nord del vecchio viadotto “Salso”, lungo la statale 640 “Strada degli Scrittori”. In precedenza, poche settimane fa, erano state già demolite le prime 36 campate della struttura.

Riunione in prefettura a Caltanissetta

Ieri pomeriggio si è tenuta una riunione presso la prefettura di Caltanissetta, alla presenza delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e delle amministrazioni interessate, al fine di concordare le modalità di regolazione della circolazione durante la fase che porterà alla demolizione delle ultime dieci campate.

Svincolo di Caltanissetta sarà chiuso per una settimana

Per consentire le operazioni di protezione delle sottostanti rampe autostradali, di frantumazione e rimozione dei detriti che crolleranno sulla carreggiata sarà necessario procedere alla chiusura dello svincolo di Caltanissetta per circa una settimana.

Nello specifico le attività sono state programmate dalle 9 del 17 ottobre alle 24 del giorno 23 ottobre, periodo durante il quale sarà necessario chiudere completamente al transito veicolare lo svincolo di Caltanissetta in entrata ed uscita.

Garantiti i flussi autostradali su A19

Saranno garantiti i flussi autostradali di lunga percorrenza dell’A19 Palermo-Catania, predisponendo la carreggiata autostradale a doppio senso di circolazione, fatto salvo un blocco temporaneo della durata massima di tre ore che sarà imposto per l’esecuzione in sicurezza delle operazioni di brillamento.

Come cambia la viabilità

Durante i giorni di chiusura, i veicoli provenienti da Agrigento e Caltanissetta e diretti a Catania potranno immettersi in autostrada allo svincolo di Enna dopo avere percorso le statali 640dir, 626, 122 e 117bis. Percorso inverso per i veicoli provenienti da Catania e diretti ad Agrigento o Caltanissetta.

I veicoli provenienti da Agrigento e Caltanissetta e diretti a Palermo potranno immettersi in autostrada allo svincolo di Ponte Cinque Archi dopo avere percorso le statali 640dir, 626, 640 in direzione sud, 122bis e 121. Percorso inverso per i veicoli provenienti da Palermo e diretti ad Agrigento o Caltanissetta.

I veicoli provenienti da Gela dalla statale 626 potranno immettersi in autostrada allo svincolo di Enna dopo avere percorso, a partire da Capodarso, le statali 122 e 117bis.

Limitatamente alle fasi di brillamento, previste tra le 9 e le 12 di martedì 19 ottobre, in aggiunta alle precedenti limitazioni occorre segnalare che, per motivi di sicurezza, il transito lungo la A19 sarà precluso tra gli svincoli di Enna e Ponte Cinque Archi. Da tali svincoli i veicoli, seguendo le indicazioni, potranno percorrere la viabilità alternativa.

Inoltre, i veicoli provenienti da Gela dalla statale 626 e diretti a Palermo potranno imboccare l’autostrada allo svincolo di Ponte Cinque Archi percorrendo la statale 640 in direzione sud e le statali 122bis e 121.

A novembre ultima fase demolizione

Nel mese di novembre sarà attuata l’ultima fase che prevede la demolizione delle pile del viadotto.