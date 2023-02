Tangenziale di Gela prende forma, pubblicato bando da oltre 300 milioni

Redazione di

20/02/2023

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di oggi il bando di gara finalizzato ai lavori di realizzazione della tangenziale di Gela, per un investimento complessivo di oltre 304 milioni di euro. Lo rende noto l’Anas, il cui iter arriva a compimento dopo l’approvazione del progetto definitivo. Ad averlo varato il commissario straordinario di governo, Raffaele Celia. Adesso prende avvio la procedura di appalto che prevede la realizzazione di una nuova arteria stradale a monte dell’abitato gelese che collegherà le statali 117bis e 626.

Cosa prevede l’investimento

L’investimento complessivo include 3,8 milioni di euro per la progettazione esecutiva, 2,5 milioni per il piano di monitoraggio ambientale “ante operam” e in corso d’opera. Inoltre figurano quasi 9 milioni di euro per gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. L’appalto prevede una durata per la realizzazione pari a 1.825 giorni.

Da dove arrivano i fondi

Il finanziamento ha attinto in parte dal Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e dal Contratto di programma 2014-2016 fra Anas e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ma in parte arrivano anche dal Piano sviluppo e coesione Regione Sicilia e dalla Legge di Bilancio 2022. L’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si assegnerà un massimo di 20 punti alla componente prezzo e un massimo di 80 punti alla componente qualitativa.

La scadenza dei termini

Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire entro le ore 12 del 7 aprile prossimo sul portale acquisti di Anas (https://acquisti.stradeanas.it). Sempre nel sito è disponibile la documentazione di gara, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”.

La progettazione in porto nel 2020

Nel 2020 fu conclusa la fase di progettazione definitiva della futura tangenziale di Gela. La notizia era trapelata da Roma, nel corso di un vertice che si era tenuto nei giorni scorsi fra la Regione Siciliana e l’Anas. Fu un importante passo compiuto nel lungo e complesso iter di questa grande opera. Parliamo di una rete stradale che si estende per 16 chilometri. I lavori che prevedono il collegamento fra la statale 117 bis e la statale 626.