Arrestato un giovane con quasi mezzo chilo di droga

La squadra mobile di Caltanissetta ha arrestato un cittadino tunisino di 27 anni per detenzione di 400 grammi di hashish. Gli agenti da giorni aveva ricevuto la soffiata che in uno stabile del centro storico di Caltanissetta vi fosse uno strano via vai di giovani. Grazie alla segnalazione dei cittadini, i poliziotti hanno effettuato diversi appostamenti nei pressi dell’immobile. Ieri, durante una delle attività di controllo, veniva notato un giovane mentre cedeva qualcosa ad un ragazzo.

L’operazione

L’immediato intervento degli uomini della sezione contrasto alla criminalità ha evitato che i due si dileguassero. La perquisizione a carico del giovane tunisino dava da subito esito positivo permettendo di rivenire una dose di hashish. Gli investigatori della squadra mobile decidevano quindi di effettuare un controllo nell’abitazione in cui risiedeva il giovane e che dava modo di trovare conferma sull’attività di spaccio dell’indagato. All’interno del vano adibito a cucina sono stati trovati ben 400 grammi di hashish ed un bilancino di precisione, utilizzato solitamente per suddividere in dosi la sostanza stupefacente.

I domiciliari

Al termine della perquisizione il giovane è stato condotto negli uffici della squadra mobile dove è stato identificato dalla polizia scientifica. Da un controllo sulle impronte digitali è emerso che il 27enne è irregolare sul territorio nazionale. Su disposizione della Procura della Repubblica, al giovane, che risulta essere incensurato, sono stati dati gli arresti domiciliari. Non appena terminerà il periodo di detenzione potrà essere espulso dall’ufficio immigrazione della questura di Caltanissetta. “Il costante impegno della polizia di Stato in ordine al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, – evidenziano dalla questura nissena – permette di sottrarre la droga destinata prevalentemente ai più giovani. Ancora una volta si sottolinea l’importanza delle segnalazioni da parte dei cittadini agli uffici della squadra mobile”.