L’uomo è andato in escandescenza mentre era trasportato in ambulanza e, una volta giunto al triage dell’Ospedale Sant’Elia, ha creato disordine tanto da obbligare il personale sanitario a richiedere l’intervento della Polizia.

Arresto per resistenza, minacce e lesioni

I poliziotti della Sezione Volanti hanno tratto in arresto il quarantenne nella flagranza di reato di resistenza e minacce a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Sabato scorso l’equipaggio di una volante della Polizia di Stato è intervenuto presso il locale Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Elia poiché un uomo, soccorso e trasportato in ambulanza, era andato in escandescenza, dando pugni al mezzo sanitario e successivamente creando disordine all’interno del presidio ospedaliero, tanto da determinare l’intervento delle Volanti.

Condotta violenta e arresto

Il comportamento violento del quarantenne, pregiudicato, continuava alla presenza dei poliziotti cosicché veniva condotto in Questura, dove per aver continuato nella sua condotta, veniva arrestato per i reati di resistenza e lesioni ossia per aver minacciato e aggredito i poliziotti, colpendone due con calci negli arti inferiori, con conseguenti lesioni.

Convalida dell’arresto

Su disposizione del Pubblico Ministero presso la locale Procura della Repubblica l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Caltanissetta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Ieri il Tribunale di Caltanissetta ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Danneggia porta ospedale Pronto Soccorso dell’ospedale Civico, denunciato

Nuova aggressione all’ospedale Civico di Palermo. Un giovane palermitano di 30 anni arrivato al pronto soccorso ha avuto un alterco con il personale del triage e ha iniziato ha colpire la porta della struttura ospedaliera danneggiandola. I sanitari e il vigilante in servizio ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti e hanno riportato la calma identificato il giovane e denunciato per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

Un soccorritore del 118 picchiato ad Avola dai familiari di un paziente

Un soccorritore della Seus 118 è stato aggredito ieri sera ad Avola da familiari di una paziente. Colpito ripetutamente con calci e pugni ha riportato ferite in particolar modo al volto e a una spalla. Al termine di una visita al pronto soccorso gli è stata certificata una prognosi di 7 giorni. Contro gli aggressori sarà inoltrata denuncia.