È accaduto a San Cataldo, volo di 15 metri

Un uomo di 67 anni di San Cataldo la notte scorsa è caduto da un dirupo di circa 15 metri di altezza in contrada Borgo Palo a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Per soccorrerlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono poi intervenuti operatori del 118 che hanno stabilizzato e immobilizzato il paziente su una barella.

Ricoverato in rianimazione

All’ospedale Sant’Elia è stato sottoposto ad esami diagnostici che hanno confermato la gravità del quadro clinico. Il paziente è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. L’uomo a quanto pare stava passeggiando vicino casa quando avrebbe perso l’equilibrio finendo nel dirupo.