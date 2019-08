I medici assistiti dall'avvocato Domenico Pitruzzella

Il presidente del prima sezione del Tar di Palermo Cosimo Di Paola ha sospeso con suo decreto in via d’urgenza il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione per le aziende sanitarie di Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Palermo e le aziende riuniti Villa Sofia e Cervello, azienda di rilievo nazionale ad alta specializzazione Civico di Cristina Benfratelli e l’azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico.

Il ricorso è stato presentato da 13 anestesisti assistiti dall’avvocato Domenico Pitruzzella. In base ai verbali redatti dalla commissione esaminatrice i 73 anestesisti risultati vincitori sarebbero stati chiamati domani per entrare in servizio.

Ma secondo i medici che hanno presentato ricorso le aziende sanitarie e gli ospedali non hanno comunicato tutti i posti effettivamente liberi e non coperti dalla mobilità.

I posti da coprire effettivamente sarebbero più di cento. Per questo motivo in attesa che aziende e ospedali comunicassero gli effettivi numeri per coprire i posti vacanti di anestesisti e rianimatori il concorso è sospeso come sospese sono le immissioni in servizio.