I giudici del tribunale di Caltanissetta hanno condannato il centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario della Regione Siciliana (Cefpas) a risarcire le spese legali sostenute da uno dei revisori dei conti che era finito davanti ai giudici dopo un esposto presentato dal direttore del centro in merito alle spese di rimborso richieste.

I rimborsi contestati

Nel 2019 il direttore del centro contestava i rimborsi spese dei componenti del collegio dei revisori dei conti e presentava un esposto in procura. Il gip di Caltanissetta archiviava il procedimento. A questo punto il revisore dei conti ha chiesto il rimborso delle spese sostenute. Anche in questo caso il direttore ha respinto la richiesta. E’ stato aperto un nuovo procedimento al tribunale civile di Caltanissetta nel quale il revisore dei conti assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza ha chiesto le somme sostenute per difendersi in tribunale. I giudici hanno accolto la richiesta e hanno dichiarato legittime le richieste al risarcimento.

