È partito ufficialmente al Cefpas di Caltanissetta presso la Sala Garsia, il corso di 300 ore di formazione manageriale in materia di Sanità Pubblica per direttore generali, direttore amministrativo e sanitario.

Il direttore del centro, Roberto Sanfilippo, oltre ai saluti di rito, ha illustrato ai 25 partecipanti le modalità e gli step delle attività formative che vedono questo Ente di Alta Formazione essere autorizzato in esclusiva dalla Regione Siciliana per lo svolgimento del corso. L’obiettivo è sviluppare le competenze manageriali e gestionali per poi accedere all’albo nazionale di direttore generale delle aziende del Ssn e all’albo regionale per quanto concerne le figure di direttore sanitario e amministrativo.

Sono intervenuti inoltre, da remoto, Francesco Ripa di Meana, presidente Fiaso (Federazione delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere) e presenti in sala Pier Sergio Caltabiano, direttore della formazione del Cefpas, e Nicola Pinelli, direttore Generale Fiaso.

Il corso terminerà il 30 novembre e gli esami finali si svolgeranno entro il 16 dicembre del 2021.

I corsi di formazione manageriale, che sono una peculiarità del Centro nisseno, ripartono dopo quasi due anni dall’ultima edizione, anche a causa dello stop delle attività determinato dalla pandemia.