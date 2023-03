i controlli sono scattati a caltanissetta

Una sedicenne trovata in possesso di due coltelli a serramanico di 17 centimetri, una 39enne ubriaca alla guida e un 73enne, sottoposto alla sorveglianza speciale, sorpreso a guidare senza patente, sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia di Caltanissetta nell’ambito dei controlli del territorio finalizzati al contrasto dell’illegalità diffusa.

Il bilancio delle attività nel centro storico della città

Durante i servizi nel centro storico della città sono stati controllati 42 automezzi, elevate 23 contravvenzioni al Codice della Strada, ritirate due carte di circolazione e tre patenti, identificate 70 persone, sequestrati due coltelli e tre grammi di marijuana.

Accertamenti anche in attività commerciali

Sono stati anche eseguiti accertamenti in otto servizi commerciali e segnalati alla Prefettura come assuntori due persone che detenevano per uso personale circa tre grammi di marijuana.

Sorpresi a guidare ubriachi o con coltelli, scattano denunce nel Messinese

A Santo Stefano di Camastra, in provincia di Messina, scattano i controlli straordinari dei Carabinieri con 5 persone denunciate e una discarica abusiva sequestrata. Negli ultimi giorni di febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno intensificato i controlli del territorio concentrandoli nelle zone particolarmente trafficate e, in particolare, sul versante nebroideo, nei comuni di Cesarò e San Teodoro, predisponendo mirate verifiche finalizzate a contrastare reati in genere soprattutto quelli di tipo predatorio e quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti.

I controlli su strada dei militari, le denunce

Particolare attenzione è stata posta ai controlli alla circolazione stradale, con la predisposizione di posti controllo, attuati anche nelle ore notturne, all’esito dei quali, i Carabinieri hanno controllato più 120 veicoli e oltre 170 persone, contestando diverse violazioni al Codice della Strada. Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale un 34enne è stato deferito, in stato di libertà, per guida in stato di ebbrezza e un 43enne per porto illegale di armi od oggetti atti a offendere, poiché, all’esito di un controllo di polizia è stato trovato in possesso di un coltello di genere vietato.

Anche due denunce per abusivismo edilizio

Inoltre, nell’ambito del servizio i Carabinieri hanno proceduto, deferendoli alla competente Autorità Giudiziaria, nei confronti di un 52enne e di un 43enne, rispettivamente per abusivismo edilizio e omessa custodia di armi.

Like this: Like Loading...