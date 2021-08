La vittima aveva 61 anni

Tragedia a Manfria. Un medico di Niscemi di 61 anni, Gregorio Amato, è morto annegato mentre stava nuotando nel tratto di mare della frazione di Gela, in provincia di Caltanissetta.

L’uomo, specialista in gastroenterologia, sarebbe stato colto da un malore. Dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta è stato inviato l’elisoccorso e un’ambulanza. I sanitari hanno tentato di rianimarlo per oltre mezz’ora ma non c’è stato nulla da fare.

Malore fatale per un turista a Stromboli

Ieri, 13 agosto, un turista francese è morto per malore mentre scalava lo Stromboli. L’uomo, 62 anni, era in compagnia della moglie e delle guide. La scalata, a causa dell’attività del cratere, è consentita fino a quota 400. Ma dopo aver iniziato la camminata verso la montagna e aver raggiunto i 250 metri, il turista si è accasciato.

Vano il tentato di rianimarlo. Trasportato alla guardia medica dell’isola, il sanitario di turno non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. I carabinieri hanno informato la procura di Barcellona Pozzo di Gotto e la salma è stata restituita ai familiari.