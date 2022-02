Contromano, senza patente e con l’auto rubata, denunciato dalla polizia per sfilza di violazioni

28/02/2022

Un sfilza infinita di violazioni al codice della strada e anche di natura penale, per questo è stato denunciato un 60enne a Caltanissetta. I poliziotti della sezione volanti lo hanno segnalato alla locale Procura per furto di autovettura e porto di coltello. Non solo: andava anche contromano, era ubriaco e non aveva la patente. La segnalazione alla sala operativa Alla sala operativa della questura di Caltanissetta un poliziotto libero dal servizio ha segnalato un’autovettura che percorreva viale Conte Testasecca contromano, creando pericolo per la circolazione stradale. Il poliziotto nel contempo ha proceduto a bloccare il mezzo. L’equipaggio della volante di zona, una volta giunto sul posto, ha identificato il conducente, un sessantenne, constatando che l’uomo era in evidente stato di ebbrezza alcolica. Il furto dell’auto Gli agenti hanno accertato anche che l’autovettura era stata rubata poco prima in un comune dell’ennese. Al conducente del mezzo, sottoposto a perquisizione personale, è stato sequestrato anche un coltello di genere vietato. L’uomo è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove è risultato positivo all’alcol test. Le multe Oltre alla denuncia penale al sessantenne sono state elevate diverse sanzioni amministrative per violazione al codice della strada: guida sotto l’influenza dell’alcol, guida senza patente e per la circolazione contromano. Il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario che aveva presentato denuncia di furto alla stazione carabinieri della città di residenza. La follia contromano Sono diversi gli episodi in cui si sono verificati casi pericolosissimi di auto beccate contromano in Sicilia. E’ successo ad esempio a Siracusa nei giorni successivi all’ennesimo incidente mortale, avvenuto in contrada Targia, l’ingresso nord della città. In pratica l’amministrazione comunale divise le carreggiate con degli ostacoli fissi in modo da evitare dei nuovi scontri. Alcune auto hanno compiuto una inversione sconsiderata, praticamente contromano, per entrare in un’area di servizio anziché percorrere la rotonda poco più avanti. Solo il caso e la prontezza degli automobilisti provenienti dalla direzione opposta hanno scongiurato il pericolo di un incidente che avrebbe potuto avere delle conseguenze drammatiche.

