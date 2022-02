Attività di controllo della polizia provinciale a Villafranca Tirrena

Una violazione al codice della strada ogni 7 veicoli fermati. A questo ritmo si è sviluppata l’attività di controllo a tappeto della polizia provinciale di Messina a Villafranca Tirrena, con il supporto della polizia municipale locale. A coordinare le operazioni il comandante del corpo metropolitano, Daniele Lo Presti, che ha dato vita ad un servizio di controllo del rispetto delle norme del codice della strada.

I numeri e le violazioni

Undici gli agenti utilizzati che hanno complessivamente controllato 80 veicoli. Sono state elevate 11 sanzioni per violazioni che vanno dalla modifica delle caratteristiche costruttive senza aggiornamento della carta di circolazione alla omessa revisione, al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza o al mancato possesso del documento di circolazione.

Il valore delle contravvenzioni

Al termine delle verifiche sono state elevate sanzioni per complessivi 1.669 euro, e sono stati disposti il fermo di un mezzo e la sospensione dalla circolazione per cinque dei mezzi fermati e la decurtazione di 15 punti patente. “L’iniziativa – ha affermato il comandante Lo Presti si ripeterà periodicamente sia in città, sia nei comuni della provincia, in stretta collaborazione con le polizie locali, per garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale”.

Il nuovo codice della strada

I controlli hanno ovviamente tenuto conto delle nuove norme che regolano il Codice della Strada, entrate in vigore nel novembre scorso. Numerose le novità con 40 articoli che sono stati modificati e che riguardano varie categorie di utenti della strada, compresi i conducenti dei monopattini. Solo per fare qualche esempio all’elenco degli strumenti che non si possono utilizzare mentre si guida si aggiungono “smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante”. Multe raddoppiate (e punti sottratti dalla patente triplicati) per chi parcheggia il proprio mezzo nei parcheggi riservati ai disabili. Le sanzioni adesso vanno da 168 a 672 euro (attualmente da 84 a 335 euro) e i punti decurtati sono diventati 6 (prima erano 2). Introdotti nuovi obblighi di comportamento in corrispondenza delle strisce pedonali. Gli automobilisti devono dare la precedenza non soltanto ai pedoni che hanno iniziato l’attraversamento delle corsie, ma anche a quelli che sono in procinto di farlo.