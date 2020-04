era ricoverato al sant'elia, nona vittima in provincia dall'inizio dell'epidemia

E’ morto questa mattina all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta un uomo di 54 anni, dipendente del tribunale di Caltanissetta, risultato positivo al tampone.

Era ricoverato in terapia intensiva Covid-19 dove era arrivato il 26 marzo per una grave polmonite interstiziale e insufficienza respiratoria. Da subito intubato non si era mai più ripreso.

E’ la nona vittima di coronavirus in provincia di Caltanissetta dall’inizio dell’epidemia.

Il 2 aprile era morto il primo ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva Covid-19 dell‘ospedale Sant’Elia. Era un autotrasportatore 52enne di Licata che era stato ricoverato il 15 marzo.

Tra le vittime di Coronavirus decedute all’ospedale Sant’Elia, anche un medico di Palma di Montechiaro, Lorenzo Vella, 71 anni, morto il 29 marzo. Il professionista, medico del Lavoro, era stato ricoverato il 19 marzo. Le sue condizioni erano apparse gravi fin da subito ma i medici avevano tentato di tutto per salvarlo.