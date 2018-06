Giovedì 7 giugno alle ore 17,00

Arriva a Gela l’iniziativa informativa itinerante promossa dall’assessore regionale del Lavoro Mariella Ippolito per illustrare alle associazioni di categoria i nuovi avvisi su tirocini extracurriculari e bonus occupazionale.

Si chiama “Diritti al lavoro – tour” la campagna di informazione che nei prossimi giorni attraverserà la Sicilia per sensibilizzare sulle nuove misure che coinvolgono imprese e disoccupati. L’appuntamento è per giovedì 7 giugno alle ore 17,00, nella sala convegni dell’Università Telematica Pegaso in via Vittorio Emanuele.

L’assessore Ippolito, accompagnata da alcuni tecnici del Dipartimento regionale del Lavoro, incontrerà le realtà sindacali ed imprenditoriali del territorio per illustrare le misure formative di politica attiva, previste dall’avviso 22 che ha una copertura di 30 milioni di euro, ed i contributi all’occupazione per i diversamente abili ed i disoccupati di lunga durata, le cui risorse ammontano a 15 milioni di euro.

“Avviamo un confronto attivo tra istituzioni e cittadini – ha spiegato l’assessore Mariella Ippolito –, convinti che la lotta alla disoccupazione trovi un valido alleato nella promozione trasparente delle azioni che stiamo ponendo in atto per dare al tessuto produttivo aiuti nella crescita economica sana e virtuosa, per un nuovo umanesimo del lavoro”. “Diritti al lavoro – tour” proseguirà nei prossimi giorni il suo viaggio nelle altre aree dell’isola.