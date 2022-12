Non era in grado di tornare nella sua casa di Caltanissetta

Una donna perde l’orientamento e vaga senza meta in evidente stato confusionale. E’ successo a Caltanissetta dove la polizia ha soccorso l’anziana dopo una segnalazione di passanti.

Non trovava più la strada di casa

A Caltanissetta un’anziana non trovava più la strada di casa perchè perde l’orientamento. E’ stata quindi soccorsa dai poliziotti delle volanti. La donna vagava in stato confusionale finché qualcuno non ha contattato il 112 per aiutarla. L’anziana, smarrita e in lacrime, a causa della patologia dalla quale è affetta, ha riferito agli agenti di essere uscita di casa. A quel punto non è stata più in grado di ricordare quale era la via per farvi ritorno.

Rasserenata dagli agenti

In attesa che l’addetto della sala operativa della questura svolgesse i dovuti accertamenti per identificare la donna, gli agenti hanno provveduto a rasserenarla. Le hanno dato del cibo e dell’acqua. L’ottantenne, rassicurata dalla presenza e dalla cura data dai poliziotti, si è così calmata. A identificazione compiuta gli agenti hanno rintracciato il figlio dell’anziana e l’hanno riaccompagnata a casa.

A settembre altro episodio nel Trapanese

Nel settembre scorso una donna di 95 anni in stato confusionale è stata soccorsa nel Trapanese dai carabinieri. A lanciare l’allarme uno sconosciuto contattato telefonicamente per sbaglio dalla stessa donna. Ha intuito che potesse avere bisogno dal tono di voce e dal suo stato d’ansia ed allora l’uomo ha avvertito con grande senso civico i carabinieri. Attraverso il numero di telefono si è riusciti a risalire alla 95enne che è stata raggiunta nel suo appartamento.

Non riusciva a contattare il figlio

Ad essere stato appurato che, considerata la sua età molto avanzata, non era stata in grado di contattare il figlio e che per comporre il numero di telefono aveva continuamente sbagliato la digitazione dei tasti. Per questo aveva finito per telefonare a persone sconosciute. Sono stati gli stessi militari dell’arma a rimanere in compagnia dell’anziana sino a che una delle parenti più vicine non si è recata nell’abitazione.