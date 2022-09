L’allarme nel Marsalese per una donna di 95 anni

Una donna di 95 anni in stato confusionale è stata soccorsa nel Trapanese dai carabinieri. A lanciare l’allarme è stato uno sconosciuto che era stato contattato telefonicamente per sbaglio dalla stessa donna. Ha intuito che potesse avere bisogno dal tono di voce e dal suo stato d’ansia ed allora l’uomo ha avvertito con grande senso civico i carabinieri. Attraverso il numero di telefono si è riusciti a risalire alla 95enne che è stata raggiunta nel suo appartamento. Ad essere stato appurato che, considerata la sua età molto avanzata, non era stata in grado di contattare il figlio e che per comporre il numero di telefono aveva continuamente sbagliato la digitazione dei tasti. Per questo aveva finito per telefonare a persone sconosciute. Sono stati gli stessi militari dell’arma a rimanere in compagnia dell’anziana sino a che una delle parenti più vicine non si è recata nell’abitazione.

L’assistenza della stazione

L’allarme lanciato ai militari

Ricostruita l’identità

