Ecco quali comuni andranno al ballottaggio in Sicilia. Si profila il ballottaggio a Caltanissetta, unico capoluogo di provincia al voto in Sicilia, dove si sono recati alle urne, per le amministrative, gli elettori di 37 Comuni. Negli otto Comuni dove si è votato col sistema proporzionale viene eletto chi ottiene più del 40% al primo turno come prevede la legge elettorale. L’affluenza è stata del 58,05%.

Ballottaggio a Caltanissetta

A scrutinio ancora in corso, si contendono la poltrona di sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, candidato del centrodestra (7 liste) al 34,09%, seguito dalla civica Annalisa Petitto con il 30,34%, (appoggiata anche dal Pd senza simbolo) anche lei sostenuta da 7 liste, e il sindaco uscente del M5s Roberto Gambino con il 29,53% e col sostegno di tre liste compreso Sud chiama Nord di Cateno De Luca.

Verso il ballottaggio a Gela

A Gela, in provincia di Caltanissetta, la candidata sindaco del centrodestra Grazia Cosentino – sostenuta dalle liste Lega, Italia Viva e Fratelli d’Italia – è in testa con il 31,55% dei voti seguita da Terenziano di Stefano con il 28,11 % dei voti e Salvatore Scerra, anche lui candidato di centrodestra con il 24,52% dei voti.

Ballottaggio anche a Pachino

Si profila un ballottaggio tra Barbara Fronterrè (sostenuta da Mia, Dc, e le liste civiche Pachino Crede, Pachino Democratica, Insieme in Azione per Pachino) e Giuseppe Gambuzza (sostenuto da Forza Italia e dalle liste civiche Libertà, Rinascita, Pachino sì) per la poltrona di sindaco a Pachino, in provincia di Siracusa. Nessun dato ufficiale ma dalle circa metà di sezioni scrutinate, 24 sezioni per 21mila 45 elettori, Fronterrè avrebbe già ottenuto 3mila voti contro i 2600 di Gambuzza. Seguono Sebastiano Fortunato (sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e le liste civiche Ora Pachino e Innovare per crescere), Emiliano Ricupero (sostenuto dalla lista Pachino con Emiliano) e non ufficialmente da alcune componenti del Pd; infine Giordano Di Raimondo Metallo (lista civica). Il primo cittadino sostituirà il commissario straordinario che si è insediato lo scorso ottobre dopo la sfiducia alla sindaca Carmela Petralito.

Le amministrative in Sicilia

In Sicilia, nei 37 comuni in cui si rinnovano sindaci e consigli comunali l’affluenza è stata del 58,05%. Il dato è definitivo. Sono stati chiamati al voto 462.281 elettori.

A Caltanissetta, unico capoluogo in cui si è votato, l’affluenza è stata del 55,90%, lo 0,63% in meno rispetto alle precedenti comunali. L’affluenza più alta è stata in provincia di Messina (10 comuni al voto) col 65,67%. La più bassa in provincia di Agrigento (6 comuni al voto) col 45,41%.

I Comuni interessati al voto

Per la provincia di Palermo sono interessati al rinnovo di sindaco e consiglio comunale i comuni di: Bagheria, Bompietro, Borgetto, Cinisi, Corleone, Monreale, Palazzo Adriano, Roccamena, San Mauro Castelverde.

Per la provincia di Agrigento: Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Campobello di Licata, Naro, Racalmuto, Sant’Elisabetta. Per il Nisseno: Caltanissetta, Gela e Sommatino. Per la provincia di Catania: Aci Castello, Motta Sant’Anastasia, Ragalna, Zafferana Etnea.

