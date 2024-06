Mentre ancora si attendono le percentuali di affluenza generale alle 23, orario di chiusura di seggi, ed è in corso lo spoglio delle schede per il Parlamento europeo, un primo exit pool del consorzio Opinio per Rai disegna il possibile scenario per la città di Caltanissetta,m unico capoluogo dei 37 comuni al voto nell’isola parallelamente alla elezioni Europee.

Il primo Exit Poll alle ore 23, 00 che comunque copre già un campione dell’82% ad urne appena chiuse sulle amministrative di Caltanissetta curato Consorzio Opinio Italia che vede il candidato sindaco del centrodestra Walter Tesauro in testa con una forbice del 37 – 41%.

Seguito da Annalisa Petitto con 30/34%, il sindaco uscente Roberto Gambino con il 21/25% e Angelo Failla con 3/5%. Non ha dato il candidato Ignazio Riggi.

Il rischio ballottaggio c’è perché l’elezione diretta per Tasauro scatterebbe solo nella parte alta della forbice ovvero con un consenso di almeno il 40%. Diversamente si profila un ballottaggio con Annalisa Petitto. sembra fuori dai giochi il sindaco uscente

Le proiezioni per le Europee

La prima proiezione sui risultati italiani parla di una vittoria, anche qui, della destra anche se in modo diverso dal resto d’europa con Fratelli d’Italia con una forbice fra il 26 e il 30%

Secondo partito sarebbe il Pd con una forbice fra il 21 e il 25%.

Terzo il Movimento 5 stelle con una forbice fra il 10 e il 14%

Forza Italia si piazzerebbe bene facendo registrare consenso fra l’8,5 e il 10,5%

Poco sotto la Lega fra 8 e 10%

Superano lo sbarramento anche i Verdi con un risultato fra il 5 e il 7%

Due liste danzano a cavallo della soglia di sbarramento e non è certo se alla fine lo supereranno. Si tratta di Stati uniti d’Europa più vicina a far eleggere proprio rappresentanti con un risultato stimato fra il 3,5 e il 5,5%. L’altra lista è Azione di Calenda con qualche difficoltà in più e un risultato stimato fra il 2,5 e il 4,5%.