La Polizia di Stato di Caltanissetta, nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dell’immigrazione clandestina, nei giorni scorsi, ha proceduto al controllo di numerosi cittadini stranieri nel Capoluogo e nelle città di Gela e Niscemi; tre di questi sono risultati irregolari, poiché privi di permesso di soggiorno. L’operazione di Polizia denominata “Oscar 5”, giunta alla quinta programmazione, disposta dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza su scala nazionale, condivisa dal Questore in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, è finalizzata a contrastare l’immigrazione clandestina attraverso l’azione di rimpatrio di stranieri irregolari giunti o presenti sul territorio nazionale.

Espulsione di tre stranieri: Ghana, Egitto e Sri Lanka

I tre stranieri espulsi sono cittadini rispettivamente di nazionalità ghanese, egiziana e cingalese. Il primo, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, è stato identificato dalla Squadra Mobile all’interno di in un’abitazione del Centro storico del Capoluogo e trovato in possesso di hashish.

Controlli a Caltanissetta e Niscemi: stranieri privi di permesso di soggiorno

Il secondo, di nazionalità egiziana, e il terzo di nazionalità cingalese, sono stati fermati dai poliziotti rispettivamente nel Capoluogo e a Niscemi ed erano entrambi privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto.

Decreti di espulsione e rimpatrio

Tutti e tre sono stati condotti presso l’Ufficio Immigrazione della Questura che, dopo gli adempimenti di legge, ha emesso decreti di espulsione. L’egiziano, in particolare, è già stato rimpatriato nel Paese di origine.

Emergenza migranti, la Commissione UE in Sicilia cerca soluzioni

La Commissione per le migrazioni, i rifugiati e gli sfollati dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa al centro Fami per minori stranieri non accompagnati di via Nuovalucello 21, a Catania. Tra i componenti della delegazione anche la senatrice Sandra Zampa, firmataria della legge che sistematizza l’accoglienza dei minori migranti. La Commissione per le migrazioni, i rifugiati e gli sfollati dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa è in Sicilia, in visita conoscitiva, da questa mattina. I delegati saranno in visita oggi a Lampedusa, per spostarsi domani e dopodomani a Catania. Mercoledì 18 settembre, alle 17, si recheranno al centro Fami di prima accoglienza per minori migranti gestito dal Consorzio di Cooperative sociali Il Nodo, in via Nuovalucello. La delegazione è composta dal presidente della Commissione, Paul Gavan (Irlanda, Sinistra unitaria europea), e da Birgir Thórarinsson (Islanda, Popolari europei), Nađa Laković (Montenegro, Alleanza democratici e liberali per l’Europa), Paulo Pisco (Portogallo, Socialisti, democratici e verdi), Marco Scurria (Italia, Conservatori europei e Alleanza democratica), e Sandra Zampa (Socialisti, democratici e verdi)

