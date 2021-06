Droga a Sommatino in provincia di Caltanissetta

A gestirla, padre, due figli e un egiziano

Operazione dei Carabinieri di Caltanissetta

Operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Caltanissetta che hanno arrestato quattro persone disarticolando un’associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti a Sommatino.

Arrestati un padre e due figli

Destinatari di un’ordinanza di custodia in carcere sono tre italiani, padre e due figli, e un egiziano accusati di spacciare cocaina, marijuana e hashish nel centro del paese, e in particolare nel rione Mola, che ha dato il nome all’operazione.

Oltre due anni di indagini

Le indagini, coordinate dalla Procura di Caltanissetta, sono state avviate a febbraio 2019 e si sono concentrate su Salvatore Chiarelli, 54 anni, che, è l’accusa, coordinava le attività illecite degli altri componenti il gruppo e metteva a disposizione la propria rete di conoscenze nel narcotraffico e la propria abitazione di campagna per nascondere la droga.

A vendere erano i due figli

Ad occuparsi della vendita al dettaglio della sostanza stupefacente sarebbero stati i suoi figli Fabio e Nicola Chiarelli, rispettivamente, di 29 e 26 anni, e il 22enne egiziano Said Chaban Tamraz. Durante le indagini, nell’aprile del 2019, sono stati arrestati, per spaccio di droga, i due fratelli Chiarelli, Fabio e Nicola, trovati rispettivamente in possesso di 200 grammi e 100 grammi di hashish.

A Catania una operazione antidroga molto più vasta

Sempre oggi, in un contesto diverso, è stata eseguita dai Carabinieri un’altra operazione antidroga a Catania.

Una ‘piazza di spaccio‘ nello storico rione San Cristoforo di Catania, che ‘fatturava’ 10mila euro al giorno, è stata sgominata da un blitz dei Carabinieri del Comando provinciale che hanno arrestato 25 persone.

Militari, coadiuvati da reparti specializzati dell’Arma, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip, su richiesta della locale Procura, che ipotizza, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.