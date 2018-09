Il maltempo

Una voragine, un ponte completamente crollato a causa delle violente piogge delle ultime ore . Accade a Mussomeli che da questo pomeriggio è isolato dal proprio capoluogo.

Una porzione di strada sulla provinciale 38, al confine tra i territori di Mussomeli, San Cataldo e Serradifalco, ad un passo dalle miniere Bosco, non esiste più. Al momento del crollo nessuna auto si trovava a passare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco.

Per il momento il traffico, per chi arriva da Serradifalco e vuole raggiungere Mussomeli, è deviato per Montedoro. Chi da Mussomeli intende arrivare a Caltanissetta è costretto invece a percorrere la provinciale per Bompensiere.

Foto di Gero Mistretta su facebook