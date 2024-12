Operazione della guardia di finanza grazie anche alle segnalazioni dei cittadini del quartiere «Albani Roccella». Durante il blitz trovati 40 mila euro in contanti frutto dell’attività illecita. I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno concluso una brillante operazione in materia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti a Gela, sequestrando oltre 2,5 chili di cocaina.

Segnalazioni dei cittadini cruciali per l’operazione

A seguito di attività di contrasto al traffico e allo spaccio di droga e grazie ad alcune segnalazioni provenienti da cittadini circa la sicurezza nel quartiere «Albani Roccella» di Gela, i militari delle Fiamme Gialle hanno effettuato una serie di controlli specifici, individuando un quarantaquattrenne, trovato in possesso di 2 panetti di cocaina per oltre 2 kg.

Perquisizioni e sequestro di armi

Le Fiamme Gialle, dopo l’ispezione dell’autovettura in cui è stata rinvenuta la sostanza stupefacente, hanno esteso il controllo a un secondo soggetto, il quale metteva a disposizione il proprio appartamento per il taglio e confezionamento della droga destinata allo spaccio, rinvenendo e sequestrando un revolver calibro 38 Smith & Wesson illecitamente detenuto, crack e cocaina per ulteriori 300 grammi.

Arresti in flagranza

I controlli sono stati estesi anche a un’altra abitazione, dove è stata constatata l’illecita detenzione da parte di un soggetto già sottoposto agli arresti domiciliari, di ulteriori dosi di cocaina e hashish per circa 20 grammi. Per i 3 soggetti è scattato l’arresto in flagranza e, su disposizione della locale Procura della Repubblica, 2 di essi sono stati condotti presso la casa circondariale di Gela e uno agli arresti domiciliari.

Sequestro di denaro e indagini in corso

L’attività svolta, che si è conclusa con il sequestro di circa 40.000 euro, ritenuto essere il provento dell’attività illecita, è il frutto delle costanti azioni di controllo del territorio, quotidianamente svolta dalle Fiamme Gialle di Caltanissetta, tese a garantire maggiore sicurezza ai cittadini gelesi e il rispetto della legalità nel territorio della provincia. Gli investigatori stanno al momento vagliando ogni indizio in loro possesso, per individuare eventuali complici.

