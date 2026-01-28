Anche per la frana di Niscemi si muove il governo nazionale. La premier Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi, in provincia di Caltanissetta dopo aver sorvolato l’area interessata dalla frana, a bordo di un elicottero con il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano.

La Meloni sorvola la frana

La premier Giorgia Meloni, dopo essere arrivata a Niscemi, è entrata in municipio, insieme al capo della protezione civile, Fabio Ciciliano, per partecipare a una riunione operativa con l’amministrazione e coloro che sono impegnati sul fronte della frana che ha determinato l’evacuazione di oltre 1500 residenti dalla zona rossa. Obiettivo fare il punto della situazione e degli interventi da effettuare. La presidente del Consiglio con Ciciliano aveva sorvolato in elicottero l’area.

In Comune ci sono anche il prefetto di Caltanissetta, Donatella Licia Messina, e il deputato di Avs Angelo Bonelli.

Ieri il sopralluogo di Schifani

Ieri era toccato al Presidente della Regione, renato Schifani effettuare un sorvolo effettuato questa mattina da un elicottero dei vigili del fuoco e una serie di verifiche dal capo della protezione civile nazionale Ciciliano, mostrano le condizioni della frana e lo scivolamento inesorabile ancora in corso.

Schifani partecipa al tavolo d’emergenza di Protezione Civile

Il presidente della Regione, dopo il sopralluogo, haveva preso parte alla riunione al Centro operativo comunale, per fare il punto sui danni causati alla popolazione dagli smottamenti del terreno e sugli interventi da mettere in atto a sostegno delle tantissime famiglie che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni.

All’incontro erano presenti, fra gli altri, il capo del dipartimento nazionale della Protezione civile Fabio Ciciliano, il dirigente generale della Protezione civile regionale Salvo Cocina, il prefetto di Caltanissetta Donatella Licia Messina, l’assessore alla Salute Daniela Faraoni, il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, il soggetto attuatore della Struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico Sergio Tumminello, il segretario generale dell’Autorità di bacino Leonardo Santoro.