Accusa di associazione a delinquere

Indagato l’ex senatore del Partito Democratico Giuseppe Lumia

il suo nome nel fascicolo di una inchiesta-ter sul Sistema Montante

Nel fascicolo i nomi di Montante, Crocetta e Catanzaro

Inchiesta ‘stralcio’ del così detto sistema Montante

L’ex senatore del Pd, Giuseppe Lumia, indagato dalla procura di Caltanissetta con l’ipotesi di associazione a delinquere, in un procedimento-stralcio dell’inchiesta sulla rete di politici e imprenditori che avrebbe supportato l’imprenditore originario di San Cataldo Antonello Montante, già vicepresidente nazionale di Confindustria, quest’ultimo peraltro al centro di altre inchieste una delle quali appena la settimana scorsa giunta all’avviso di conclusione delle indagini

Un filone che rappresenta una inchiesta-ter sul Sistema Montante

Come riportano il Giornale di Sicilia e l’agenzia di stampa AGI, il fascicolo rappresenta l’inchiesta-ter sul cosiddetto “Sistema Montante”, è il 1684/18 e porta un numero appena superiore rispetto al 1683/18, l’inchiesta-bis, in cui sono inseriti, fra gli altri, l’ex presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, ex assessori del suo governo, Mariella Lo Bello e Linda Vancheri, lo stesso Montante e l’ex presidente di Sicindustria Giuseppe Catanzaro. Per quest’ultimo troncone, che comprende in tutto 13 persone, i pm Davide Spina e Claudia Pasciuti, del pool coordinato dal procuratore aggiunto nisseno Gabriele Paci, hanno chiuso le indagini e si apprestano a chiedere il rinvio a giudizio.

Reati diversi dal precedente “fascicolo bis”

Non si conosce invece, allo stato, l’esito del procedimento 1684/18, in cui – oltre a Lumia – sono inseriti anche gli stessi Montante, Crocetta e Catanzaro, indagati per fatti diversi da quelli contemplati nell’inchiesta-bis. Montante, nel pezzo principale dell’indagine sulla sua rete d’informatori istituzionali, soprattutto uomini delle forze dell’ordine, d’imprenditori e di politici che gli avrebbero consentito di tenere in piedi e al riparo dalle indagini una sorta d’impero economico, è stato condannato a 14 anni e 6 mesi in primo grado dal gup, col rito abbreviato.