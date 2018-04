I rilievi dei vigili urbani

Incidente gravissimo questo pomeriggio. Ancora un pedone investito oggi pomeriggio intorno alle 16 in via Pisani, poco prima di piazza Roma.

Un uomo di 53 anni, F.A. le sue iniziali, stava camminando quando è stato travolto da una Lancia Y in transito.

L’uomo, a seguito dell’impatto, è caduto sull’asfalto ferendosi alla nuca. All’arrivo degli operatori del 118 l’uomo aveva già perso molto sangue.

Il 53enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia dove è stato suturato dal medico di turno e attualmente è sottoposto ad esami diagnostici.

Sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che stanno ricostruendo quanto accaduto. Si tratta dell’ennesimo investimento di un pedone.

Tantissimi quelli registrati in città. Due di questi, poco prima di Pasqua, si erano rivelati mortali. Nel primo aveva perso la vita un uomo di Santa Caterina, Salvatore Annaloro di 74 anni, investito in via Leone XIII da un furgone delle Poste guidato da un 40enne di Riesi.

Nell’altro un’anziana di 82 anni, Lucia Costa, travolta insieme ad altre due anziane in via De Cosmi mentre si recava alla veglia pasquale. La povera donna non è sopravvissuta ai traumi riportati nell’urto, le altre due anziane invece sono ancora ricoverate in ospedale.

