Carmelo Miano, un giovane di quasi 24 anni originario di Sciacca, residente a Gela e domiciliato a Roma, ha confessato di aver violato i server del Ministero della Giustizia. L’arresto è stato eseguito a seguito di un’indagine condotta dalla Procura di Napoli, coordinata dai sostituti procuratori Claudio Orazio Onorati, Mariasofia Cozza e Vincenzo Piscitelli, coordinatore del pool reati informatici. Miano è accusato di accesso abusivo aggravato a sistemi informatici e diffusione di malware e software, reati commessi in concorso con persone ancora non identificate.

Disponibilità alla collaborazione

Assistito dall’avvocato Gioacchino Genchi, Miano si è dichiarato disposto a collaborare con gli inquirenti. Pur ammettendo di aver consultato le email di diversi magistrati a Napoli, Roma, Gela e Brescia, nega di aver causato danni ai sistemi informatici violati. La difesa ha richiesto la trasmissione degli atti alla Procura di Perugia per competenza territoriale e ha chiesto la sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. L’avvocato Genchi ha elogiato l’operato degli inquirenti napoletani, sottolineando al contempo la vulnerabilità dei sistemi informatici violati dal giovane hacker.

Obiettivi di alto profilo

L’attività illecita di Miano non si è limitata al Ministero della Giustizia. L’hacker ha preso di mira anche importanti realtà come Tim, Telespazio e la Guardia di Finanza, destando serie preoccupazioni in merito alla sicurezza informatica nazionale. Le violazioni non sono state semplici intrusioni, ma attacchi mirati e strategici che dimostrano un elevato livello di competenza tecnica.

Le indagini

Le indagini, condotte dal pool reati cibernetici della Procura di Napoli e coordinate dalla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, hanno rivelato l’ampiezza delle operazioni di Miano. L’accusa di diffusione di malware e software, aggravata dal concorso con ignoti, sottolinea la gravità delle azioni e la necessità di un approccio coordinato nella lotta alla criminalità informatica. La capacità dimostrata da Miano di eludere le misure di sicurezza ha messo in luce la necessità di aggiornare e potenziare le difese informatiche delle istituzioni italiane