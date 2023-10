Il garage non era più una rimessa per auto ma un deposito di droga. A scoprire Le sostanze stupefacenti sono state scovate dai cani poliziotto Cheyenne e King nel corso della perquisizione domiciliare scattata ad opera della Squadra Mobile, nel corso dei servizi finalizzati al contrasto del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti

Trentenne in manette

E’ scattato così l’arresto di un 30enne nisseno, nella flagranza di reato di detenzione di hashish e marijuana. Un primo controllo era stato eseguito dai poliziotti nel centro storico di Caltanissetta e in quella circostanza la verifica aveva dato esito negativo, in pratica non gli era stata trovata droga addosso ma la perquisizione domiciliare eseguita nell’abitazione dell’uomo ha, invece, dato esito positivo.

Il garage deposito di droga







Infatti, nel garage di pertinenza dell’abitazione dell’uomo i cani poliziotto “Cheyenne” e “King”, entrambi addestrati nella ricerca degli stupefacenti, hanno fiutato la droga. Non appena gli agenti hanno fatto ingresso in garage i cani si sono diretti subito verso una scaffalatura dove era presente una busta contenente l’hashish. In un altro punto, invece, è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Sequestrato anche materiale da taglio

I poliziotti hanno sequestrato anche dei coltelli utilizzati per suddividere in dosi la sostanza per poi venderla. Al termine della perquisizione sono stati sequestrati complessivamente oltre 2.2 chilogrammi di droga sottoposta ad analisi da parte del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica. A seguito della richiesta della Procura della Repubblica di Caltanissetta, il Giudice per le Indagini Preliminari, ritenendo sussistenti i presupposti e, in particolare, i gravi indizi di colpevolezza, ha convalidato l’arresto e il sequestro della droga.

L’uomo è stato adesso sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere vista l’entità della droga sequestrata nella flagranza e in attesa delle prossime fasi del procedimento penale, allo stato nella fase delle indagini preliminari.

Like this: Like Loading...