indagini della polizia

E’ di due arresti il bilancio di un’operazione contro un traffico di droga ed armi conclusa dalla polizia tra Siracusa e Lentini. Le misure cautelari hanno interessato un 59enne di Siracusa ed un 17enne di Lentini, quest’ultimo accompagnato in un istituto per minore, in attesa dell’udienza di convalida, come del resto il 50enne, che, però, è stato condotto in carcere.

Il blitz a Siracusa

Nell’appartamento dell’uomo, gli agenti della Squadra mobile hanno rinvenuto 212 grammi di cocaina, 2 bilancini di precisione, una pistola calibro 7,65 e numeroso munizionamento. La pistola nel 2021 era stata denunciata come smarrita dal legittimo proprietario.

Il controllo in una altra piazza dello spaccio

Inoltre, agenti del commissariato di Ortigia, nell’ambito dei controlli nella piazza di spaccio di via Santi Amato, hanno segnalato un giovane di 21 anni trovato in possesso di 2 dosi di hashish e di una dose di marijuana. Infine, gli investigatori hanno rintracciato e sequestrato 3 dosi di cocaina, 10 dosi di crack, 14 dosi di marijuana e 13 di hashish. La droga è stata rinvenuta sotto una grossa pietra occultata all’interno di un sacchetto di plastica.

L’operazione a Lentini

Nel blitz a Lentini, è finito nei guai un 17enne, accusato di detenzione ai fini dello spaccio di droga. Il personale del commissariato aveva avuto precise informazioni su uno strano movimento di tossicodipendenti in prossimità della casa del ragazzo.

L’agenda con nomi e cifre

Al termine della perquisizione, sono stati trovati 16,62 grammi di marijuana, 1,53 di crack, vario materiale utilizzato per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione, 1.185 euro e degli appunti riportanti somme di denaro e nomi di probabili assuntori di sostanze stupefacenti. Contestualmente, il minore è stato denunciato per detenzione di armi clandestine e munizionamento consistente in fucili artigianali creati con dei tubi metallici e vario materiale per il confezionamento di munizioni. Il sospetto che dietro il ragazzo ci siano altre persone è forte, per questo le indagini, coordinate dalla Procura di Siracusa, non sono finite, anzi sono concentrate sulle stretta cerchia di persone attorno al 17enne.