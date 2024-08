Incidente mortale ieri sera intorno alle 23 a Caltanissetta, sulla statale 122, in contrada Sabucina. Maurizio Averna, poliziotto in pensione di 60 anni, di San Cataldo, era a bordo della sua moto Suzuki quando, per cause in corso di accertamento, è finito contro un guard rail.

Impatto fatale

L’uomo è morto sul colpo. Sono intervenuti i carabinieri e gli operatori del 118 con due ambulanze, di cui una medicalizzata, ma al loro arrivo il motociclista era già deceduto. La salma, su disposizione dei pm di turno, è stata restituita ai familiari.

Incidente sulla Messina-Catania, 5 vetture coinvolte in galleria

Un incidente stradale si è verificato oggi sulla A18, nel tratto compreso tra gli svincoli di Giardini Naxos e Taormina, in direzione Messina. Lo scontro, che ha coinvolto cinque autovetture, è avvenuto all’interno della galleria “Sant’Antonio”.

Sul posto i vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni sono intervenuti sul posto a partire dalle ore 12. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l’intervento del personale del 118 per assistere i feriti. La gravità della situazione ha reso necessario anche l’impiego dell’elisoccorso per uno dei coinvolti. Sul luogo dell’incidente sono presenti anche la polizia stradale e una squadra del Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) per gestire la viabilità e condurre i rilievi necessari.

Incidente mortale nel Messinese, muore ragazzo di 26 anni

Incidente mortale a Milazzo, in provincia di Messina. L’incidente nei pressi di un semaforo lungo l’asse viario poco prima di piazza XXV Aprile, prima delle 4 del mattino. A perdere la vita un ragazzo di ventisei anni Alessandro Scalzo, che stava facendo rientro a casa con la moto dopo una serata trascorsa con gli amici in un locale. L’incidente sarebbe stato autonomo. Pare che dopo aver perso il controllo del mezzo a due ruote il giovane sia andato a sbattere contro un palo dell’illuminazione pubblica per poi finire sull’asfalto, mentre la moto è scivolata in avanti. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi e per cercare di ricostruire la dinamica,

Sul posto anche l’intervento dei Carabinieri e di un’ambulanza del 118 che però non può che constatare la morte del ragazzo: morte probabilmente immediata. Alessandro era figlio di Eugenio noto fioraio milazzese morto nel 2021 a causa del Covid. Alessandro lavorava su una delle navi della Caronte & Tourist, molto conosciuto a Milazzo e amato da tutti. Sul posto dell’incidente stamattina una folla di amici in lacrime.